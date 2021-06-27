В Югре вырос средний размер микрозайма

Средний размер микрозайма в Югре в мае 2021 года вырос на 3,4 процента по сравнению с апрелем. Жители региона, в среднем, занимают до зарплаты 9 283 рубля. Рост незначительный, однако в России размер микрозайма в последний месяц весны сократился на 0,6 процента – до 8 450 рублей. Такие данные публикует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Кроме того, Югра входит в число регионов с наибольшим средним размером «займа до зарплаты». Впереди Москва (10,41 тыс. руб.), Воронежская (9,40 тыс. руб.), Московская (9,36 тыс. руб.) и Ростовская (9,32 тыс. руб.) области, а также Санкт-Петербург (9,29 тыс. руб.).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что после сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с «карантинными» мероприятиями, в 2021 году сегмент микрозаймов полностью восстановился.