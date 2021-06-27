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​Наталья Комарова предложила собрать лучшие практики сотрудничества между городами в единую базу

В Югре обсудили потенциал межмуниципального взаимодействия как точки роста

​Наталья Комарова предложила собрать лучшие практики сотрудничества между городами в единую базу
Фото admhmao.ru

Наталья Комарова предложила создать единых реестр практик межмуниципального сотрудничества, чтобы их можно было тиражировать во всех регионах России. Базой для сбора этих данных может стать всероссийский совет местного самоуправления, сообщает департамент общественных и внешних связей региона. Это предложение губернатор Югры выдвинула на всероссийской конференции «Местное самоуправление: служение и ответственность», проходившей 26 июня в Нефтеюганске по случаю годовщины смерти мэра этого города Владимира Петухова.

«У каждого муниципального образования есть свой уникальный опыт, знания, практики по успешному решению вопросов развития территорий, обеспечению открытости», – подчеркнула Наталья Комарова, и привела примеры. В Югре создание благоприятной среды для туристов с ограниченными возможностями в Ханты-Мансийске формируется при помощи сотрудничества с Санкт-Петербургом – что было отмечено на фестивале-конкурсе туристических презентаций «Диво России» в качестве примеров для других регионов. Также Югорск и Советский район создали единую на два муниципалитета дежурно-диспетчерскую службу, что позволило оптимизировать расходы и более эффективно применять финансовые, кадровые и технические ресурсы.

«В Конституцию Российской Федерации включены специальные нормы, направляющие нас на включение местного самоуправления в единую систему публичной власти нашей страны. Одним из перспективных направлений, требующих совершенствования, является межмуниципальное, национальное, международное сотрудничество. Это резервный ресурс для социального, экономического развития муниципальных образований», – резюмировала Наталья Комарова.


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Сегодня в 15:12, просмотров: 32, комментариев: 0
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