Югорчане, вернувшиеся из-за границы, заплатили штрафов на 1,2 млн рублей за нарушение ковид-правил

В Югре за весь период пандемии зарегистрировано 136 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции у граждан, вернувшихся из зарубежных стран. При этом оштрафованы за нарушение ковид-правил 150 человек, общая сумму штрафа превысила 1,2 млн рублей. Статистику публикует пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора.

«С начала возобновления международного сообщения между странами по состоянию на 25 июня в Ханты-Мансийский автономный округ-Югру прибыли из зарубежных поездок 27 043 человека, из которых заполнили анкеты на Едином портале государственных услуг 25 542. Обследование на COVID-19 методом ПЦР в установленные сроки прошли 26 282 гражданина, из них выявлено 85 случаев заражения вирусом новой коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении ведомства.

Уточнятся, что «завозы» COVID-19 произошли из Казахстана, Турции, Украины, Киргизии, Абхазии, Таджикистана, Белоруссии, ОАЭ, Танзании, Армении, Щвейцарии, Узбекистана, Кубы, Ирака, Египта, Азербайджана, Германии, Италии, Мальдивы, Франция, Италия, Мексика.

785 человек, вернувшихся из-за границы, не выполнили требования Роспотербнадзора. «Указанные граждане получили уведомление о явке в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре для установления обстоятельств дела и составления проколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. На рассмотрение в суды передано 330 материалов административных дел. На сегодняшний день судами вынесены решения по 150 гражданам – сумма наложенных штрафов составила 1 203 500 рублей», - сообщили в окружном Роспотребнадзоре.

Напомним, в Югре регистрируется увеличение суточного прироста заболевших коронавирусом. За последние двое суток ковидом заболевали более сотни югорчан.

С 1 мая 2021 года граждане РФ, въезжающие на территорию России из зарубежных стран любым видом транспорта, проходят два лабораторных обследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР: первое – в течение 3 дней после прибытия, второе – в течение 5 дней, при этом интервал между двумя анализами составляет не менее суток. Сведения о результатах обследования размещаются на Едином портале государственных услуг.