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​В Югре зарегистрирован июньский рекорд по суточному приросту заболевших ковидом

115 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Югре за сутки

​В Югре зарегистрирован июньский рекорд по суточному приросту заболевших ковидом
Фото: vk.com/dzhmao

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 115 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. В последний раз так много заболевших было выявлено в конце февраля 2021 года. Лидерами по суточному приросту остаются Сургут (21), Нижневартовск (13) и Ханты-Мансийск (11).

«На момент выявления у 78 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 36 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 106 случаях, по 9 контакты уточняются», - сообщили в оперативном штабе.

На данный момент лечение от ковида проходят 1 074 человека. Состояние 74 пациентов тяжелое, 51 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии в Югре зарегистрировано 59 525 случаев новой коронавирусной инфекции, излечились 57 643 югорчанина, умерли 808 человек.


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Сегодня в 10:42, просмотров: 407, комментариев: 0
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