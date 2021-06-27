В начале июля на Урале будет на семь-восемь градусов теплее нормы

Начало июля в России обещает быть теплым. Аномально высокие температуры ожидаются в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Якутии. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Практически на всей территории страны температура около и выше нормы будет 1 июля. Очаги максимального тепла будут в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Якутии», - сказал собеседник агентства, уточнив, что на Урале температура будет на семь-восемь градусов выше нормы в начале месяца.

В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo, июль начнется с 28-градусной жары и гроз.