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​До конца заявок премии #МыВместе осталась неделя. Почему на этот конкурс нужно обратить внимание

Югорчане могут подать заявку на премию #МыВместе – как это сделать и зачем

​До конца заявок премии #МыВместе осталась неделя. Почему на этот конкурс нужно обратить внимание
Фото мывместе.рф

Международная премия #МыВместе находится на финальном этапе сбора заявок – последний день, когда можно отправить туда свой проект – 5 июля. Почему это важный и интересный конкурс – рассказали специалист центра развития добровольчества фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Марат Ласкин и амбассадор премии #МыВместе, заместитель регионального руководителя движения «Волонтеры-медики» в нашем регионе Наталья Любякина.

Вообще премия #МыВместе появилась по следам одноименной акции, которая была запущена в 2020 году на фоне обрушившейся на Россию и мир пандемии. Тогда под флагом этой акции объединились волонтеры, общественники и бизнес – и помогли огромному количеству попавших в беду соотечественников, вынужденных сидеть в самоизоляции без возможности даже сходить за продуктами и лекарствами. Число россиян, которым помогли участники #МыВместе – около 6,5 миллионов. А еще в числе получателей добра оказались врачи в тысячах российских больниц.

Теперь было решено взять бренд #МыВместе и создать на его базе новую премию, которая в настоящий момент рассчитана на ежегодное проведение до 2030 года. Проходить она будет под эгидой администрации президента (и, собственно, по поручению Владимира Путина), системы Добро.ру и Ассоциации волонтерских центров. Премия будет вручаться по итогам конкурса проектов, и основная идея – выявить и поддержать лидеров социальных изменений среди волонтеров, общественников, бизнеса и медиа.

Все, что нужно – зайти на сайт мывместе.рф, выбрать для себя подходящую номинацию и отправить заявку. На этом этапе какого-то особого оформления не потребуется – нужно указать только цели, задачи и основную концепцию вашего проекта. Единственное уточнение, по словам Марата Ласкина – проект должен уже находиться в процессе реализации (то есть просто идея, которую вы бы хотели сделать, не пройдет). «На сайте мывместе.рф выбирайте свой трек – волонтерство и НКО, медиа или бизнес, в каждом из них множество направлений, каждый найдет что-то для себя», – уточняет Ласкин.

Прием заявок завершится 5 июля, после чего эксперты будут оценивать проекты. В августе будет известно, кто прошел в полуфинал. По словам Натальи Любякиной, полуфиналисты получат возможность защитить свои проекты на больших волонтерских мероприятиях под названием «Доброфест». Они пройдут по всей России в августе. И кто получит от экспертов одобрение и пройдет в финал – попадет на портал добро.ру, где пройдет очередная волна экспертных оценок и народное онлайн-голосование. Победителей мы узнаем 5 декабря, в День добровольца.

Призы серьезные. Например, для волонтеров и НКО одно из поощрений – грант на реализацию проекта до 2,5 млн рублей, для бизнеса – возможность бесплатно участвовать в Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году. Для вообще всех – бесплатное медиасопровождение на крупных площадках рунета, участие в образовательной программе «Сенеж» в 2022 году, а также туристический кэшбек по России – 70 процентов. Кроме того, авторы самых сильных проектов могут даже быть представлены к государственной награде – знак отличия «За благодеяние».

В настоящий момент от Югры на премию отправлено порядка 15 заявок, еще около сотни находятся в стадии оформления на сайте. «Эта премия – отличная возможность заявить о себе с хорошим социальным проектом, – призывает потенциальных участников не стесняться и заявляться Наталья Любякина. – Даже если вы не выиграете, то познакомитесь с другими общественниками, покажете себя, и, скорее всего, получите от коллег информационную и организационную поддержку». Наталья также призвала бизнес активнее участвовать в конкурсе со своими идеями, которые носят социальный характер.

Премия #МыВместе – не единственный крупный конкурс, в котором могут принять участие югорчане. В настоящий момент идет сбор заявок на конкурс президентских грантов, а также некоторые региональные акселераторы. Подробнее о них вы прочитаете на siapress.ru в ближайшее время.


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Сегодня в 20:44, просмотров: 140, комментариев: 0
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