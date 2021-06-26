Опыт Югры в работе с социальным бизнесом заинтересовал Общественную палату России

Югра станет пилотным регионом по разработке закона о социальном предпринимательстве. Такое предложение к правительству автономного округа поступило из Общественной палаты России, сообщила губернатор Наталья Комарова на слете социальных предпринимателей «СоциоДрайв-2021», проходящем в Ханты-Мансийске. «Буду рада, если в ходе нашего слета, будут выработаны конкретные предложения, нормы, которые будут включены в региональное законодательство, регулирующее вопросы поддержки и сопровождения деятельности социального предпринимателя», – цитирует главу региона департамент общественных и внешних связей Югры.

По словам губернатора, именно при помощи социальных предпринимателей автономному округу удалось полностью обеспечить доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, а также повысить до 100 процентов охват дополнительным образованием и физкультурой и спортом детей с пяти до 18 лет. «Без социальных предпринимателей мы бы не справились в эти сроки с этой задачей», – подчеркнула Наталья Комарова. Но, несмотря на эти достижения, она настаивает на продолжении поиска и снятия барьеров, возникающих между властью и социальными предпринимателями.