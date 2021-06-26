В Урае проходит международный фестиваль ремесел коренных народов мира

Югра принимает очередной международный фестиваль – на этот раз он посвящен ремеслам народов мира. Носит он название «Югра» и проходит с 25 по 27 июня в смешанном очно-заочном формате в Урае. Вообще этот фестиваль проходит в Югре с 2000 года с периодичностью раз в два года, его партнеры – комиссия РФ по делаем ЮНЕСКО и «Северный форум».

Департамент общественных и внешних связей Югры особо отмечает, что мероприятие проходит с большим вниманием к эпидемиологической безопасности – с соблюдением всех рекомендаций главного санитарного врача России и установленных губернатором Натальей Комаровой ограничений.

Программа фестиваля богата на события. Конкурс мастерства в народных художественных промыслах – гончарстве, вышивке, ковке, литью, традиционной игрушке, кукле, традиционному вязанию, вялению из шерсти, резьбе по кости и другим. Пройдут научно-практические конференции «Художественная реконструкция на основе археологических и этнографических материалов как искусство» и «Художественная реконструкция материалов археологии и этнографии как потенциал искусства», где примут участие 31 ученый из России, Финляндии, Казахстана.

Фестиваль соберет в режиме онлайн 270 участников из семи стран, 19 регионов России и 16 муниципалитетов Югры.