В Лангепасе мужчина-рецидивист убил свою мать

За убийство собственной матери 47-летний житель Лангепаса отправится в колонию на 14 лет — приговор озвучен Лангепасским городским судом, о чем сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Югре.

Мужчина оказался рецидивистом: ранее он убил отца и отсидел десять лет. По данным следствия, мать укорила его за это: «Следствием и судом установлено, что 16 декабря 2020 года около 23 часов подсудимый, находясь в квартире одного из домов по ул. Ленина города Лангепас, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей 74-летней матерью, высказавшей ему претензии из-за убийства в 2008 году отца, из злости за нравоучения нанес ей удар кухонным ножом в область груди. От полученной травмы женщина скончалась на месте происшествия».

Допив алкоголь, убийца сообщил в полицию о смерти матери.

Следователи установили, что это не единственное преступление: в квартире злоумышленника нашли велосипед, который он украл в прошлом году.

С учетом опасного рецидива, городской суд Лангепаса назначил наказание подсудимому в виде 14 лет лишения свободы в колонии строго режима.