В ХМАО выявлено 108 новых случаев коронавируса за день

Психологическая отметка «100 новых пациентов с короной в день» снова перейдена: за пятницу, 25 июня, в Югре зафиксировано 108 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил оперштаб региона. Больные выявлены в 18 муниципалитетах. Как обычно, в тройке лидеров — крупнейшие города: Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск.

Сургут – 18; Ханты-Мансийск – 15; Нижневартовск – 11; Советский район – 11; Нефтеюганск - 10; Югорск - 10; Урай – 5; Мегион - 3; Нижневартовский район - 3; Кондинский район - 3; Березовский район - 3; Белоярский район - 3; Сургутский район - 2; Когалым - 2; Нефтеюганский район - 2; Октябрьский район - 2; Лангепас - 2; Пыть-Ях - 1.

«На момент выявления у 73 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у одного — бессимптомно», — передает оперштаб.

Вместе с новыми заболевшими общее количество всех югорчан, которые за время пандемии подхватили «корону», составило 59 410 человек. Из них умерли 808 человек (включая одну смерть в пятницу, 25 июня), излечились 57 600 человек. Под наблюдением остаются 5 886 человек, в больницах в тяжелом состоянии лежит 81 пациент, 55 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.