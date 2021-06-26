В ХМАО выявлено 108 новых случаев коронавируса за день

Психологическая отметка «100 новых пациентов с короной в день» снова перейдена: за пятницу, 25 июня, в Югре зафиксировано 108 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил оперштаб региона. Больные выявлены в 18 муниципалитетах. Как обычно, в тройке лидеров — крупнейшие города: Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск.
- Сургут – 18;
- Ханты-Мансийск – 15;
- Нижневартовск – 11;
- Советский район – 11;
- Нефтеюганск - 10;
- Югорск - 10;
- Урай – 5;
- Мегион - 3;
- Нижневартовский район - 3;
- Кондинский район - 3;
- Березовский район - 3;
- Белоярский район - 3;
- Сургутский район - 2;
- Когалым - 2;
- Нефтеюганский район - 2;
- Октябрьский район - 2;
- Лангепас - 2;
- Пыть-Ях - 1.
«На момент выявления у 73 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у одного — бессимптомно», — передает оперштаб.
Вместе с новыми заболевшими общее количество всех югорчан, которые за время пандемии подхватили «корону», составило 59 410 человек. Из них умерли 808 человек (включая одну смерть в пятницу, 25 июня), излечились 57 600 человек. Под наблюдением остаются 5 886 человек, в больницах в тяжелом состоянии лежит 81 пациент, 55 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.