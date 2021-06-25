Концерт группы «Краски» в поселке Половинка перенесли до улучшения эпидситуации

Глава поселка Половинка (Кондинский район) Александр Старжинский сообщил о том, что массовые мероприятия, запланированные на 25 и 26 июня, переведены в дистанционный формат, а концерт группы «Краски» перенесен до улучшения эпидемической ситуации.

«Округом принято решение о проведение международного фестиваля ремесел в дистанционном формате. Мероприятие с участием группы «Краски» предварительно переносится на август-сентябрь этого года до улучшения эпидемиологической ситуации. На данный момент мы фиксируем вбросы в различные группы в социальных сетях с недостоверной информацией о проведении Дня молодежи на территории сельского поселения Половинка. Официально заявляю, что это не соответствует действительности. Мероприятия 25 и 26 июня в поселке отменены», - рассказал глава поседения на личной странице в инстаграме.

Ранее Александр Старжинский публично выразил недовольство тем, что в поселении из-за ковид-ограничений отменили проведение массовых мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи, а международный фестиваль ремесел с участием высокопоставленных гостей разрешили провести. «Мы просим прощения у жителей и всех, кто планировал приехать к нам на мероприятия… Если проводим – проводим, не проводим – не проводим ничего», - заявил он.

При этом чиновник высказал опасение по поводу судьбы строящегося в поселении дома культуры, но они оказались напрасными. «Окружные власти заверили: строительство дома культуры не отменяется. Все будет согласно ранее намеченным планам. Это меня очень радует», - сообщил Старжинский сегодня и поблагодарил всех за поддержку.