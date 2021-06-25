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​Мэр Половинки, объявивший бойкот губернатору Югры, очень рад. И вот почему

Концерт группы «Краски» в поселке Половинка перенесли до улучшения эпидситуации

​Мэр Половинки, объявивший бойкот губернатору Югры, очень рад. И вот почему
Фото: knigarekordovrossii.ru

Глава поселка Половинка (Кондинский район) Александр Старжинский сообщил о том, что массовые мероприятия, запланированные на 25 и 26 июня, переведены в дистанционный формат, а концерт группы «Краски» перенесен до улучшения эпидемической ситуации.

«Округом принято решение о проведение международного фестиваля ремесел в дистанционном формате. Мероприятие с участием группы «Краски» предварительно переносится на август-сентябрь этого года до улучшения эпидемиологической ситуации. На данный момент мы фиксируем вбросы в различные группы в социальных сетях с недостоверной информацией о проведении Дня молодежи на территории сельского поселения Половинка. Официально заявляю, что это не соответствует действительности. Мероприятия 25 и 26 июня в поселке отменены», - рассказал глава поседения на личной странице в инстаграме.

Ранее Александр Старжинский публично выразил недовольство тем, что в поселении из-за ковид-ограничений отменили проведение массовых мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи, а международный фестиваль ремесел с участием высокопоставленных гостей разрешили провести. «Мы просим прощения у жителей и всех, кто планировал приехать к нам на мероприятия… Если проводим – проводим, не проводим – не проводим ничего», - заявил он.

При этом чиновник высказал опасение по поводу судьбы строящегося в поселении дома культуры, но они оказались напрасными. «Окружные власти заверили: строительство дома культуры не отменяется. Все будет согласно ранее намеченным планам. Это меня очень радует», - сообщил Старжинский сегодня и поблагодарил всех за поддержку.


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Сегодня в 15:08, просмотров: 252, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 15:38
Ну вот. Ни себе, ни людям. Теперь Половинка не увидит ещё сто лет ничего. Из-за тупости молодого чиновника. Чему радоваться. Плакать надо, «дурилка картонная». В кои века, что-то наметилось в поселении и все пошло прахом. А сколько молодежи из 1000 жителей поселения. «Полтора инвалида?». Нехорошо получилось. В этнографическом парке площадью 380 Га какие проблемы с ковид, если соберутся 50 человек? А кому нужен он-Лайн формат. Можно сказать Глава поселения сорвал международное мероприятие. Таки международный скандал получился. Никогда такого не было.
Злобный пупсеГ
не нравится
Сегодня в 15:47
Кому нужны ваши тошнотворные бесконечные международные фестивали? да сами жители их уже терпеть не могут. Каждому приезжему по 500 раз расскажи, кто такой олень и как охотиться на медведя. Мозоли на языке замучают.
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