Уровень заболеваемости туберкулезом в Югре – ниже, чем в среднем на Урале и в России

Заболеваемость туберкулезом в Югре снизилась за год на 20 процентов. Такие данные привел главный врач Ханты-Мансийского клинического противотуберкулезного диспансера Евгений Ревякин на заседании комиссии по профилактике и борьбе с социально значимыми заболеваниями.

«В 2020 году отмечалась стабильная ситуация по туберкулезу с продолжающейся тенденцией к ежегодному снижению основных эпидемиологических показателей, – цитирует Ревякина департамент общественных и внешних связей Югры. – Общая заболеваемость туберкулезом снизилась на 20,1%. Этот показатель в Югре ниже, чем в Уральском федеральном округе и по стране в целом». Кстати, смертность от туберкулеза в автономном округе так же ниже, чем в среднем на Урале и в России.

Важно, что параллельно становится ниже количество самых опасных видов туберкулеза – с активным бактериовыделением, а также устойчивых к лекарствам видов.

Югра в 2020 году направила на борьбу с этой болезнью 118 млн рублей, из которых более половины – 65,5 млн рублей – из окружного бюджета, остальные 52,5 млн – от федерации.

Это позволяет проанализировать ситуацию и перепрофилировать часть больничного фонда с туберкулезного направления на более актуальные. «Заболеваемость снижается, имеем положительную динамику, поэтому необходимо посмотреть возможности перепрофилирования части фонда для отделений дневного пребывания или социального сопровождения пациентов. Надо эффективно перераспределить ресурсы», – заявил по этому поводу заместитель губернатора Всеволод Кольцов.

Стоит добавить, что в Югре вместе с туберкулезом на 11,3 процента снизилось распространение венерических заболеваний.