Главный врач Югры объяснил, почему в Сургуте и Нижневартовске перестали работать мобильные пункты вакцинации от ковида

Глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский опроверг информацию о том, что в регионе закончилась вакцина от коронавируса. Закрытие мобильных пунктов вакцинации в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске он объяснил резким ростом желающих привиться в этих городах – в 1,5 раза.

«Вакцина не закончилась. На утро 25 июня в поликлиниках округа запас вакцины более 12 тысяч доз. А всего с начала вакцинации в округ поступило 344 128 доз. Принимаем решение об оперативном перемещении вакцины между медицинскими организациями, чтобы вакцинация не прекращалась. В некоторых городах мы временно ограничили работу мобильных пунктов вакцинации, чтобы обеспечить вакцинацию тех, кто через сайт Госуслуги заранее запланировал прививку и записался на конкретный день и время. Мы ожидаем ускорения поставки вакцины в округ, чтобы не допустить перебоев с вакцинацией. Ждем поставку 19 тысяч доз вакцины в течение ближайших суток и 88 тысяч доз в течение 2 недель», - написал Добровольский на личной странице в инстаграме.

Ранее стало известно, что в Сургуте сворачивают мобильные пункты вакцинации, принимают только тех, кто записывался заранее. Главный врач городской поликлиники №1 Максим Слепов пояснил, что коллапс произошел из-за задержки поставки партии на аптечный склад округа: «Ждали машину вчера, но она не пришла. Обычно приходит партия, которой хватает дня на три. Сейчас ждем поставки. Если ночью привезут, уже завтра возобновим работу».