Строители Югры увеличили темпы работы и готовятся брать федеральные кредиты

Темпы жилищного строительства в Югре с 2018 года выросли на 34 процента. Такие данные привел заместитель губернатора Андрей Зобнинцев на совещании по нацпроекту «Жилье и городская среда» с участием гендиректора АО «ДОМ.РФ» Виталия Мутко и полпреда президента в УрФО Владимира Якушева.

Замгубернатора Югры отметил, что инфраструктурное меню – это возможность получать льготные кредиты для строительства социальных объектов, дорог, коммуникаций и жилья – это один из ключевых способов дальнейшего наращивания темпов стройки. В настоящий момент две компании из Югры направили в «ДОМ.РФ» заявки на финансирование проектов на 6,3 млрд рублей, и они предварительно одобрены. «Эти заявки действительно прошли предварительное рассмотрение. В целом они соответствует критериям», – подтвердил Виталий Мутко.

Как сообщает департамент общественных и внешних связей Югры, автономный округ так же подготовил еще два проекта, которые будут претендовать на получение льготных кредитов от федерального центра. Предполагается, что с привлечением этих средств будет строиться жилье на территории научно-технологического центра (100 тысяч квадратных метров), а также ЖК в микрорайоне №30 в Сургуте (162 тысячи квадратных метров).

«Нам предстоит наращивать объемы, так как в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» перед нами более амбициозные задачи: к 2024 году в Уральском федеральном округе должно строиться 7 миллионов 890 тысяч квадратных метров жилья ежегодно, а к 2030 году – более 10 миллионов», – резюмировал Владимир Якушев.