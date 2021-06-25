Югорчане стали чаще рожать много детей и реже делать аборты

Количество семей с четырьмя и пятью детьми в Югре стало больше. Так, в 2020 году югорчане рожали четвертого ребенка в десять раз чаще, чем в 2019 году, динамика с пятым ребенком так же выросла, но не столь кардинально. В целом за минувший год в автономном округе родилось на 1413 детей больше, чем предполагалось, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры со ссылкой на начальника управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения департамента здравоохранения Софью Яковенко.

Надо сказать, что количество детей в регионе увеличилось на пять процентов за последние пять лет, а многодетных семей за этот же период стало в три раза больше. Только за «ковидный» 2020 год рост составил 22 процента – семей, у которых три ребенка и больше, было 27 тысяч, а стало – 34 тысячи.

Стало меньше абортов – их количество снизилось на 8,3 процента. Стало больше случаев использования экстракорпорального оплодотворения за счет средств ОМС – 1 448 в 2020 году (в 2019 году было 1 382), благодаря этому родились 684 ребенка (до этого – 637).

Замгубернатора Всеволод Кольцов, в свою очередь, поручил подчиненным разобраться – какие категории женщин рожают меньше всего, и почему, чтобы дать им нужную помощь и мотивацию. «Необходимо добиться стабилизации и роста рождаемости – такую задачу ставит и губернатор, и президент», – резюмировал он.