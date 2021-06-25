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За сутки на дорогах ХМАО погибли два человека

Два смертельных ДТП произошли в Югре накануне

За сутки на дорогах ХМАО погибли два человека
фото: Госавтоинспекция Югры

В Югре 24 июня произошло два ДТП, в которых погибли люди. Об этом сообщает региональное отделение Госавтоинспекции.

Первый инцидент произошел на 113 километре автодороги «Нижневартовск – Радужный». По предварительным данным, «Лада» выехала на встречную полосу, где столкнулась с крупногабаритным автомобилем марки «Газ». Водитель отечественной легковушки погиб до приезда скорой помощи, а два его пассажира получили травмы.

Вторая авария зарегистрирована на 550 километре трассы «Тюмень – Ханты-Мансийск». При аналогичных обстоятельствах столкнулись «Фольксваген» и «Тойота». В ходе ДТП пострадали четыре человека, пожилой пассажир «Тойты» скончался от полученных травм.


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Сегодня в 10:37, просмотров: 361, комментариев: 0
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