Два смертельных ДТП произошли в Югре накануне

В Югре 24 июня произошло два ДТП, в которых погибли люди. Об этом сообщает региональное отделение Госавтоинспекции.

Первый инцидент произошел на 113 километре автодороги «Нижневартовск – Радужный». По предварительным данным, «Лада» выехала на встречную полосу, где столкнулась с крупногабаритным автомобилем марки «Газ». Водитель отечественной легковушки погиб до приезда скорой помощи, а два его пассажира получили травмы.

Вторая авария зарегистрирована на 550 километре трассы «Тюмень – Ханты-Мансийск». При аналогичных обстоятельствах столкнулись «Фольксваген» и «Тойота». В ходе ДТП пострадали четыре человека, пожилой пассажир «Тойты» скончался от полученных травм.