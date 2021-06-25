В ХМАО выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус выявили у 99 человек. За весь период пандемии 59 302 жителей округа были заражены. Об этом информирует местный оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 20 муниципалитетах региона:

Сургут – 15;

Ханты-Мансийск – 12;

Советский район – 11;

Нефтеюганск – 10;

Нижневартовск – 9;

Урай – 8;

Нягань – 4;

Кондинский район – 4;

Лангепас – 3;

Мегион – 3;

Югорск – 3;

Нефтеюганский район – 3;

Когалым – 2;

Радужный – 2;

Белоярский район – 2;

Октябрьский район – 2;

Нижневартовский район – 2;

Сургутский район – 2;

Покачи – 1;

Пыть-Ях – 1.

«На момент выявления у 75 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 96 случаях, по 3 контакты устанавливаются. Состояние 74 пациентов тяжелое, 50 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе.

Один человек скончался за минувшие сутки. Всего от COVID-19 умерли 807 человек. За сутки излечились 75 человек, за весь период пандемии – 57 513 югорчан.