В ХМАО выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус выявили у 99 человек. За весь период пандемии 59 302 жителей округа были заражены. Об этом информирует местный оперативный штаб.
Новые случаи зафиксированы в 20 муниципалитетах региона:
- Сургут – 15;
- Ханты-Мансийск – 12;
- Советский район – 11;
- Нефтеюганск – 10;
- Нижневартовск – 9;
- Урай – 8;
- Нягань – 4;
- Кондинский район – 4;
- Лангепас – 3;
- Мегион – 3;
- Югорск – 3;
- Нефтеюганский район – 3;
- Когалым – 2;
- Радужный – 2;
- Белоярский район – 2;
- Октябрьский район – 2;
- Нижневартовский район – 2;
- Сургутский район – 2;
- Покачи – 1;
- Пыть-Ях – 1.
«На момент выявления у 75 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 96 случаях, по 3 контакты устанавливаются. Состояние 74 пациентов тяжелое, 50 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе.
Один человек скончался за минувшие сутки. Всего от COVID-19 умерли 807 человек. За сутки излечились 75 человек, за весь период пандемии – 57 513 югорчан.