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За сутки в Югре скончался один пациент с COVID-19

В ХМАО выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в Югре скончался один пациент с COVID-19
фото: pixabay.com

В Югре за сутки коронавирус выявили у 99 человек. За весь период пандемии 59 302 жителей округа были заражены. Об этом информирует местный оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 20 муниципалитетах региона:

  • Сургут – 15;
  • Ханты-Мансийск – 12;
  • Советский район – 11;
  • Нефтеюганск – 10;
  • Нижневартовск – 9;
  • Урай – 8;
  • Нягань – 4;
  • Кондинский район – 4;
  • Лангепас – 3;
  • Мегион – 3;
  • Югорск – 3;
  • Нефтеюганский район – 3;
  • Когалым – 2;
  • Радужный – 2;
  • Белоярский район – 2;
  • Октябрьский район – 2;
  • Нижневартовский район – 2;
  • Сургутский район – 2;
  • Покачи – 1;
  • Пыть-Ях – 1.

«На момент выявления у 75 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 96 случаях, по 3 контакты устанавливаются. Состояние 74 пациентов тяжелое, 50 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе.

Один человек скончался за минувшие сутки. Всего от COVID-19 умерли 807 человек. За сутки излечились 75 человек, за весь период пандемии – 57 513 югорчан.


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Сегодня в 10:16, просмотров: 314, комментариев: 0
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