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​Главное упорство: югорчанин смог доказать в суде, что Lada сгорела не по его вине, и получил право на новую

Житель Югры добился в суде получения новой Lada Vesta взамен сгоревшей

​Главное упорство: югорчанин смог доказать в суде, что Lada сгорела не по его вине, и получил право на новую
Фото: pixabay.com

Житель Югры дошел до апелляционного суда, чтобы доказать, что имеет право на новый автомобиль взамен сгоревшего.

Мужчина приобрел в августе 2018 года в автосалоне автомобиль Lada Vesta, а также дополнительно установленные автоподогрев Webasto и сигнализацию. В декабре машина сгорела.

«Во время движения водитель почувствовал запах гари, но подумал, что он с улицы. Через несколько минут воспламенилось водительское сиденье. Водитель выбежал из автомобиля, вызвал пожарную бригаду и хотел предпринять попытки к самостоятельному тушению, но двери машины заблокировались. Приехавшей на место происшествия пожарной бригадой был установлен очаг возгорания - водительское сиденье», - рассказали в пресс-службе суда ХМАО-Югры.

Покупатель обратился в салон с требованием заменить автомобиль с дополнительным оборудованием на новый, но ему отказали. В суде первой инстанции также не встали на сторону потребителя, посчитав, что машина сгорела из-за петард, которые были на заднем сиденье.

Однако судебная коллегия по гражданским делам суда ХМАО-Югры, рассматривая апелляционную жалобу, пришла к другим выводам.

«Факт возгорания автомобиля истца вследствие его неисправности подтвержден выводами пожарно-технической экспертизы и соответствует последовательным показаниям водителя в момент пожара. При этом возгорание не вследствие воспламенившихся позднее первоисточника петард доказано экспертом, выявившим оплавление соответствующего предохранителя в электроцепи автомобиля. Между тем, доводы продавца автомобиля о том, что истец сам виноват в возгорании на доказательствах не основаны», - говорится в материалах дела.

Теперь продавец обязан заменить автомобиль на аналогичный, новый с дополнительным оборудованием.


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Сегодня в 20:01, просмотров: 228, комментариев: 0
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