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​Темпы вакцинации в Югре выросли в 1,5 раза

Главный врач Югры рассказал, как часто заражаются привитые от ковида

​Темпы вакцинации в Югре выросли в 1,5 раза
Фото: vk.com/dzhmao

В Югре за последнюю неделю темп вакцинации от коронавируса вырос в 1,5 раза. Только 21 июня первую прививку получили 5 287 жителя округа. Всего привиты 313 881 югорчан из 755 755 запланированных. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

«99 процентов вакцинированных не болеют ковидом. Привитые в сотни раз реже болеют ковидом в тяжелой форме в сравнении с непривитыми», - подчеркнул главный врач регионе.

При этом созданной иммунной прослойки пока недостаточно для ограничения распространения ковида. Число заболевших в регионе растет. Сегодня в стационаре проходят лечение 788 пациентов, 80 пациентов находятся в реанимациях.

Алексей Добровольский еще раз напомнил, что вакцинация проводится на добровольной основе: «Но отказываясь от вакцинации, каждый должен осознавать риск стать источником инфекции для друзей, родных, коллег».

В ближайшие 5 дней в Югру поступит еще 29 640 доз вакцины.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина назвала Югру в числе регионов-лидеров по темпам вакцинации от коронавируса.


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Сегодня в 18:43, просмотров: 44, комментариев: 0
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