В Югре уволенная по собственному желанию учительница через суд вернула себе работу

Учителю из Югры пришлось добиваться восстановления в должности через суд. Октябрьский межрайонный суд признал увольнение незаконным. Женщина преподавала географию в общеобразовательной школе. Уволившись по собственному желанию, через неделю она отозвала заявление, но работодатель ей отказал в восстановлении. Педагогу к тому времени уже нашли замену. Оставшаяся без работы обратилась за помощью в прокуратуру. Суд признал нарушение трудового законодательства со стороны руководства образовательного учреждения.

«Суд удовлетворил требования прокурора, поскольку на момент отзыва заявления об увольнении учителем географии, работник, принимаемый на должность, не прекратил трудовые отношения по прежнему месту работы», – сообщают в Прокуратуре Югры.