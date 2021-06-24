Югорчанам рассказали, как привиться от коронавируса в отпуске за пределами округа

Сезон отпусков в самом разгаре. Вместе с тем в Сургуте и Югре активно идет кампания по вакцинации от коронавируса. В экономической столице округа по статистике ежедневно от COVID-19 прививается около 1500 человек.Темпы растут. Этому, в свою очередь поспособствовало появление мобильных пунктов на территории торговых центров Сургута и других площадках. Кстати, до конца недели еще один такой пункт появится в центральной части города – в ТРЦ «Сити-центр».

Тем, кто планирует свой отпуск и сомневается, сумеет ли получить оба компонента вакцины в родном регионе, рассказали, можно ли поставить укол за пределами Югры и как это сделать.

«Даже если первый компонент человек получил по месту проживания, вторую прививку можно сделать в любом другом регионе страны. Главное заранее удостовериться, чтобы там была эта вакцина. Мы уже так делаем: у нас есть приезжие люди из Тюмени, вахтовики, которые поставили первую вакцину там, приезжают сюда, оповещают нас заранее, и мы им вторую вакцину ставим», – рассказал главный врач Сургутской городской клинической поликлиники №1 Максим Слепов.

При этом никаких дополнительных справок о выполнении первой прививки брать не нужно. Все данные отображаются в едином федеральном регистре. Для этого при себе нужно иметь только паспорт гражданина России и полис ОМС.