Санврачи Югры сообщили о еще одном водоеме в Югре, который безопасен для людей

В Югре еще один водоем прошел проверку санврачей – это протока Каюковская в Лангепасе. Все пробы воды и почвы оказались соответствующими по нормам Роспотребнадзора.

«Территория городского пляжа очищена от водных растений, коряг, камней, стекла, оборудован постепенный скат без уступов до глубины 1,75 метров при ширине полосы берега не менее 15 метров. На территории зоны отдыха организовано дежурство медицинского персонала, выделено помещение для оказания медицинской помощи пострадавшим, имеется пост спасательной охраны, также установлены информационные щиты. Зона купания для взрослых ограждена буйками, зона купания для детей имеет ограждение из металлической сетки», – отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее проверку прошли озера на территории Нижневартовского, Белоярского и Советского районов. На сегодняшний день водоемов, подходящих для купания, в Сургуте нет.