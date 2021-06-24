В 17 муниципалитетах ХМАО выявили новые случаи заражения коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 93 человек. 59 203 жителей региона болели COVID-19 за всю пандемию. Об этом пишет оперштаб.
Новые случаи зафиксированы в 17 муниципалитетах ХМАО:
- Сургут – 16;
- Нижневартовск – 13;
- Ханты-Мансийск – 11;
- Нефтеюганск – 8;
- Советский район – 8;
- Урай – 7;
- Нягань – 5;
- Лангепас – 4;
- Мегион – 4;
- Нижневартовский район – 4;
- Сургутский район – 3;
- Югорск – 2;
- Березовский район – 2;
- Кондинский район – 2;
- Октябрьский район – 2;
- Белоярский район – 1;
- Нефтеюганский район – 1.
«На момент выявления у 52 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 40 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 86 случаях, по 7 контакты устанавливаются. Состояние 71 пациентов тяжелое, 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 806 человек. За сутки излечились 86 человек, за весь период пандемии – 57 438 югорчан.