Роспотребнадзор из-за технической ошибки сообщил о введении в Югре обязательной вакцинации

В Югре не планируют вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в ближайшее время, потому что в ней нет необходимости. Об этом в социальных сетях сообщил официальный представитель Роспотребнадзора РФ.

Накануне в паблике «ХМАО Онлайн» под постом с вопросом, когда в Югре будет введена обязательная вакцинация, появился комментарий, сделанный с официальной страницы ведомства: «Добрый день. Соответствующее постановление будет издано в Югре до конца июля и доведено до сведения граждан». Сообщение вызвало массу критических отзывов.

Однако 23 июня представитель федерального ведомства опроверг эту информацию: «Приносим извинения за наш предыдущий комментарий о вакцинации в ХМАО-Югре: он появился по нашей технической ошибке. На сегодняшний день Югра — в пятерке регионов-лидеров по темпам вакцинации против COVID-19. На данный момент необходимость вводить принудительную вакцинацию отдельным Постановлением главного государственного санитарного врача не усматривается. Прогрессивная часть югорчан конституционное право на охрану здоровья путем профилактики в т.ч. инфекционных заболеваний, реализует по зову сердца. Призываем всех сомневающихся последовать их примеру!».

Сегодня же вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина назвала Югру в числе регионов-лидеров по темпам вакцинации от коронавируса.