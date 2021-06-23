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​Два югорчанина скончались от коронавируса за сутки

В Югре зарегистрировано 85 новых случая коронавируса

​Два югорчанина скончались от коронавируса за сутки
Фото: siapress.ru

За минувшие сутки от коронавируса умерли два югорчанина. Летальные случаи зарегистрированы в Сургуте и Когалыме. За весь период пандемии болезнь унесла 806 жизней в регионе.

Общее число заболевших достигло 59 110 случаев. Суточный прирост составил 85 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах. Больше всего заболевших зарегистрировано в Сургуте (15), Нижневартовске (12) и Ханты-Мансийске.

«На момент выявления у 62 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 16 зафиксирована пневмония, у 7 – бессимптомно», - сообщили в оперштабе.

На данный момент лечение проходят 952 человека, состояние 67 из них тяжелое, 39 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки излечились 75 человек, за весь период пандемии – 57 352 югорчанина.


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Сегодня в 19:27, просмотров: 224, комментариев: 0
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