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​Какие есть возможности для вакцинации в Югре, что ей мешает и как бороться с «принудиловкой»

Губернатор Югры Наталья Комарова в прямом эфире вопросы и проблемы вакцинации от коронавируса

​Какие есть возможности для вакцинации в Югре, что ей мешает и как бороться с «принудиловкой»
Фото admhmao.ru

Вакцинация от коронавируса – пожалуй, одна из главных тем в последнюю неделю. Сейчас понятно, что Россию накрывает третья волна пандемии – Москва уже испытала кратный рост выявленных в сутки случаев, в Югре прирост пока несущественный, но заметный. Предотвратить распространение инфекции может вакцинация. Как она идет в Югре, как все организовано и какие есть проблемы – обсудила в ходе традиционного прямого эфира Наталья Комарова.

Для начала – несколько цифр от директора департамента здравоохранения Югры Алексея Добровольского. На 22 июня вакцинацию хотя бы одним компонентом прошли 303 тысячи жителей нашего региона – это более 18 процентов от всего населения, а также почти половина от условного «плана» – 60 процентов взрослых югорчан. Это требуется для развития коллективного иммунитета от пандемии.

Показатели в Югре хороши – автономный округ входит в десятку лучших российских регионов по доле привитого населения, а по ежедневному темпу вакцинации – вообще в топ-5. По словам Добровольского, за неделю прививку от коронавируса поставили себе 22,7 тысячи югорчан – это в 1,4 раза больше, чем неделе ранее. «К сожалению, этого недостаточно, чтобы полностью остановить распространение инфекции», – констатирует директор департамента здравоохранения и приводит тревожные данные – с начала июня количество находящихся на стационарном лечении от коронавируса выросло с 348 до 715, коечный фонд срочно расширяется до 853.

В чем же проблема? «Ученые всего мира подтверждают тот факт, что окончательная победа над коронавирусом может быть достигнута благодаря вакцинации. Но сам процесс вакцинации сталкивается с препятствиями не медицинского, на мой взгляд, или технического характера, а просветительского. Мне приходится сталкиваться с неполным понимаем того, как работает вакцина, как формируется иммунитет, почему за нашим «Спутником V» стоят очереди во всем мире», – рассказала в ходе эфира Наталья Комарова.

Надо отметить, что при довольно высоких темпах прироста числа привитых вакцинация в Югре остается добровольной, хотя некоторые руководители на местах проявляют излишнее рвение и, как рассказывают жители региона, подвергают подчиненных давлению из-за отсутствия прививки. Например, отказываются подписывать заявление на отпуск или вообще угрожают уволить.

Это, разумеется, незаконно, и требует разбирательства в трудовой инспекции, заявил и.о. директора департамента труда и занятости Югры Валерий Беспояско, но сразу оговорился – работодатель может принять определенные нормативные акты, которые регламентируют порядок выход из отпуска или, например, на производственный объект. «Нужно понимать, что работодатель стремится защитить коллектив от болезни», — отметил госслужащий.

Известно, что, например, многие сырьевые компании, получившие огромные проблемы с целыми коллективами заболевших вахтовиков летом 2020 года, вводят требования к наличию антител, например, при доступе на производственный объект. Но это – решения о внутреннем распорядке отдельных компаний. Подвергнуть (как в Москве и некоторых других регионах) целые отрасли обязательной вакцинации до 60 процентов персонала могут только главные санитарные врачи регионов. В Югре такого решения нет.

«Вакцинация добровольная, и обязательна только по решению главного санитарного врача Роспотребнадзора, в любых других вариантах, это невозможно. Работодатели не вправе принимать решения на эту дату по вопросу допуска сотрудников. В зависимости от формы собственности могут быть решения по порядку допуска работника после отпуска. Это важно для сохранения здоровья и учитывая сегодняшнюю ситуацию, с тем, чтобы не вводить новые ограничения», – объяснила ситуацию Наталья Комарова.

Во время эфира были и другие вопросы, касающиеся вакцинации. Например, о прививках для беременных и кормящих матерей – согласно действующим ныне медицинским рекомендациям, им вакцина от коронавируса не ставится – так же, как и детям до 18 лет. Также югорчане жаловались на продажу прививочных сертификатов – если это где-то и есть, то делается незаконно и потенциально может подорвать здоровье всего общества. Прививочный сертификат выдают в бумажном виде, а также он становится доступен в личном кабинете сервиса «Госуслуги» после получения первого компонента вакцины.

В целом участники эфира подчеркивали – вакцинация крайне необходима для предотвращения очередных локдаунов и последующей победы над коронавирусом. При этом прививка «Спутник-V», которая используется в Югре, безопасна (в редких случаях она вызывает недомогание в течение одного-двух дней), и при этом эффективна. Да, она не дает стопроцентную защиту, но прошедшие вакцинацию люди куда реже болеют коронавирусом, а тяжелое течение болезни у них практически исключено.

В Югре поставить прививку можно в любой поликлинике по месту жительства, сделав предварительную запись через Госуслуги, либо просто пойти в общественные места – во многих городах пункты вакцинации расположены в торговых центрах, а в Сургуте мобильные «прививочные автобусы» базируются даже в дачных кооперативах. Везде перед уколом вас осмотрит терапевт, измерит температуру, давление, уровень кислорода в крови, уточнит нюансы противопоказаний – и, если все в порядке, допустит до вакцинации. Это поможет вам, вашим близким и всему обществу справиться с пандемией.


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Сегодня в 14:15, просмотров: 328, комментариев: 0
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