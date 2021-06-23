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​Югорчане почтили память 80-летия начала Войны мемориальными акциями и фильмом – посмотрите его обязательно

Как Югра почтила День памяти и скорби

​Югорчане почтили память 80-летия начала Войны мемориальными акциями и фильмом – посмотрите его обязательно
Фото vk.com/shtabugra

Накануне, 22 июня, Югра вместе со всей Россией почтила один из самых трагических дней в истории нашей страны – 80 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла десятки миллионов жизней у наших соотечественников. По этому поводу по всей стране проходили акции памяти.

В 12:15 по московскому времени прошла главная из них – всероссийская минута молчания. Именно в этот момент в 1941 году власти Советского Союза сообщили своим гражданам о том, что гитлеровская Германия без объявления войны вторглась в нашу страну и начала войну на уничтожение. В эту минуту на всех мемориальных комплексах, посвященных памяти павших в боях Великой Отечественной войны, проходили мемориальные акции и возложение цветов и свеч.

«Десятки тысяч жителей Югры защищали нашу родину в годы Великой Отечественной войны. Нужно хранить память об их подвиге и передавать ее молодым, чтобы они знали, Великая Отечественная война — это страшное событие, которое сегодня дает пример жизни и подвига», — рассказала на памятном мероприятии в Ханты-Мансийске заместитель председателя окружного совета ветеранов Ираида Самоловова.

«Свеча памяти» – еще один всенародный способ почтить героев войны – жители Югры устанавливали зажженные свечи у мемориалов и памятников, а также участвовали в акции в режиме онлайн – на портале деньпамяти.рф.

В некоторых городах волонтеры Победы проводили технически сложную, но производящую впечатление акцию «Огненные картины» – для этого они в короткую ночь с 21 на 22 июня выкладывали из свечей композиции на военную тематику, объединенную слово «Помним!»

Еще одно важное мероприятие, приуроченное к дню 80-летия с начала войны – «Марафон памяти». В его рамках регионы демонстрируют различные документальные свидетельства, рассказывающие о первых днях той великой трагедии. В Югре по этому поводу вышел фильм, хотя, не про начало войны, но про отдельную человеческую историю.

Его особо анонсировала губернатор Наталья Комарова: «В этот день 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Югра проводила на фронт 17 890 земляков. Из них потеряла 9 587 человек. Мы помним о каждом. В память о героях, отдавших жизни за наше будущее, Архивная служба Ханты-Мансийского автономного округа – Югры совместно с Молодежным парламентом создают цикл короткометражных документальных фильмов «Подвиги югорчан». Они о людях, воевавших на фронте, трудившихся в тылу.

Сегодня, в День памяти и скорби, премьера одного из фильма цикла. Картина «Война народная» о судьбе Сергея Мухина. Юноша ушел воевать в 1943 году. Ему было 17 лет. Дома, в селе Самарово, остались мать Павла Михайловна, сестра Валя. Солдат не вернулся».

На презентации фильма в зале архива Югры присутствовала племянница его главного героя – Ольга Романова. Руководитель архивной службы Юлия Дружинина поблагодарила югорчанку за сохранение памяти о своих предках и помощи в создании этой ленты. Режиссером картины выступил югорский киноакадемик Ринат Халилуллин. Вы можете посмотреть этот фильм прямо сейчас.

Отзывы на фильм «Война народня» в соцсетях оказались положительными: «Огромное спасибо Ринату Халилуллину и всей его команде! Результат превзошел все ожидания! Память о наших героях важна, ее нужно хранить и о каждом, кто ушел в 1941-1945 нужно рассказывать, чтобы мы никогда не вернулись к войне. И особенно важно, чтобы молодежь понимала, ради чего гибли их ровесники в тех битвах. Спасибо огромное каждому причастному к этому фильму», – пишет жительница Лангепаса Олеся Гилева.

Все акции и памятные мероприятия, которые призваны напомнить всей России и миру о трагических событиях 1941 года, сложно перечислить. Были еще различные уличные мероприятия, викторины, концерты. День памяти и скорби остается для Югры одной из важных вех истории, которую округ тщательно сохраняет и передает будущим поколениям.


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Сегодня в 11:57, просмотров: 25, комментариев: 0
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