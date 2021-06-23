Югорчанам предстоят сложнейшие многоуровневые выборы – как их организуют

В Югре пройдут сложнейшие многоуровневые выборы, которых нет ни у кого в России. Раз в пять лет жители нашего региона голосуют за депутатов Государственной думы, Тюменской областной думы, думы Югры и ряда муниципальных парламентов (в частности, Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовска, Ханты-Мансийска) – всего на 355 мандатов. Подробно о том, как это будет происходить, рассказал председатель окружной избирательной комиссии Денис Корнеев.

Сперва стоит упомянуть вопросы безопасности. Россия входит в третью волну коронавирусной пандемии – Москва уже испытывает огромные трудности с ростом заболеваемости, и эта тенденция волнами распространяется на остальные регионы. Это значит, что на выборах нужно будет соблюдать тщательные меры эпидемиологической безопасности. По словам Корнеева, обеспечить их поможет практика, которую избиркомы апробировали на всенародном голосовании по Конституции в 2020 году.

«Мы понимаем, что наивысший приоритет в организации выборов — здоровье югорчан. Поэтому особое внимание при подготовке будет уделяться этому направлению. Уже сейчас на уровне центральной избирательной комиссии принято решение, что меры, которые будут приняты в сентябре, по своему объему не уступят мерам на общероссийском голосовании по внесению правок в Конституцию РФ», – заявил председатель избиркома Югры в ходе пресс-конференции.

Этот же вопрос был поднят на специальном координационном совете при правительстве региона. Там было заявлено, что дополнительная мера безопасности – вакцинация членов всех избиркомов (22-х территориальных и 741-го – участкового), коих в Югре 8,2 тысячи человек. Из них 41 процент ныне прошли полный курс вакцинации.

Еще один пункт, который поможет сохранить здоровье участников выборов – голосование в 2021 году будет идти в течение трех дней – с 17 по 19 сентября. «Разделение потоков избирателей приводит к тому, что у нас нет очередей, скоплений людей. Многодневное голосование также удобнее для избирателей. Поэтому принято решение, что трех дней будет достаточно», – добавил Корнеев.

Понятно, что трехдневное голосование открывает богатые возможности для злоупотреблений с результатами выборов, что подрывает легитимность этого института. Поэтому в Югре планируется организовать тщательное и круглосуточное наблюдение за процессом. В частности – видеокамеры будут фиксировать и транслировать в прямом эфире не только само голосование, но и места хранения бюллетеней, чтобы исключить возможности для нечистых на руку председателей УИКов вторгнуться в процесс волеизъявления.

Также планируется обширное общественное наблюдение. Помимо представителей партий и независимых кандидатов, которые всегда находятся на избирательных участках и следят за ходом голосования, в Югре будут работать независимые наблюдатели от Общественной палаты. Ранее СИА-ПРЕСС рассказывал, что эта структура провела двухмесячное обучение наблюдателей, коих набралось 1745 человек – и это еще не все успели принять участие в мастер-классах. Если все они заявятся в качестве наблюдателей на предстоящие выборы, то смогут практически полностью закрыть потребность каждого из 741 участка на все три дня выборов. Впрочем, в августе будет вторая волна обучения, и не исключено, что наблюдателей станет еще больше.

По словам руководства Общественной палаты Югры, цель вовлечения обычных жителей в наблюдательский корпус (а они там не получают никакой оплаты) – организация политически независимых и неангажированных контролеров для выборов. В конечном счете это повысит их чистоту, прозрачность и легитимность.

Что касается самих избирателей – им предстоит в любой день из 17-18-19 сентября заполнить от шести до восьми бюллетеней – в зависимости от наличия в их муниципалитете выборов в местные парламенты. Конкретно при избрании думы Югры можно будет воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель» – это впервые будет доступно в нашем регионе. Это позволит желающим проголосовать на любом участке внутри региона, а не только по месту прописки.

А вот электронное голосование югорчанам пока доступно не будет. «При этом дистанционно-электронное голосование в России пока применяется в экспериментальном порядке. Центризбирком не торопится применять его по всей стране, – рассказал Денис Корнеев. – В этом году эксперимент продолжается в семи регионах. Он очень важный с точки зрения проработки всех деталей, торопиться с ним нельзя. Думаю, в дальнейшем мы перейдем к его реализации по всей стране. В Югре в этот раз дистанционно-электронного голосования пока не будет, поскольку проводить эксперимент в условиях такой многослойности нецелесообразно».

Выборы-2021 уже официально объявлены на всех уровнях. В настоящий момент идет регистрация кандидатов и партийных списков.