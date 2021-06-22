Как на Югре отразится прошедший недавно съезд «Единой России»

Съезд «Единой России», как и любой другой парламентской партии, участвующей в выборах, важное политическое событие сезона. Его вес увеличивается ввиду того, что в мероприятии приняли участие ключевые руководители страны во главе с президентом Владимиром Путиным. Что прозвучало на съезде, и что из этого важно для Югры – в материале СИА-ПРЕСС.

Сперва следует сказать, что проведение столь крупного мероприятия в дни особенного разгара пандемии коронавируса потребовало особых мер безопасности. Количество участников съезда было сокращено втрое, а каждый заходящий на площадку проведения предъявлял либо сертификат о вакцинации, либо свежий тест на коронавирус. Также потоки людей и участников тайного голосования разводили таким образом, чтобы не создавать столпотворений и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним также, что до съезда прошло предварительное голосование «Единой России», в котором приняло участие 12 миллионов наших сограждан. Состав кандидатов при этом пополнился большим количеством бизнесменов, общественников, волонтеров, из них лишь половина – члены и сторонники партии, остальные приходили из «внешней среды». Это позволило существенно обновить и омолодить списки, которые утвердили на съезде. Но, помимо этого, ключевое событие мероприятия – выступление президента.

Владимир Путин в своей речи сделал акцент на то, что стратегические цели и планы развития страны уже обозначил в своем послании к Федеральному Собранию, которое прошло 21 апреля, и вокруг них уже сплотились все парламентские партии, общественные организации и структуры гражданского общества. «И такая консолидация вокруг общенациональной повестки – наше важнейшее достояние, – подчеркнул президент. – Партия должна вести за собой, быть в авангарде, работать больше и лучше, чем другие, а также действовать энергично и предельно настойчиво. Для этого в законодательной сфере и в повседневных делах нужно быстро и четко решать вопросы, которые волнуют граждан. Необходимо достигать предметных результатов, дорожить доверием людей, беречь и укреплять его постоянно».

Он обратил особое внимание на то, что «Единая Россия» всегда стремилась строить свою работу с опорой на механизмы обратной связи, поэтому контакт с избирателем и формирование местных предвыборных программ на основе сбора наказов от жителей – по-прежнему ключевой инструментарий для членов партии.

Депутат думы Югры Василий Филипенко выделил основные тезисы из выступления президента: «Некоторые из них я бы отметил особенно – ремонт и модернизация школ, освобождение от подоходного налога семей, которые в силу улучшения жилищных условий продают свои квартиры и стараются купить более комфортное жилье. Необходимо проработать вопрос об усилении программы медицинской реабилитации и усилить контроль над модернизацией первичного звена здравоохранения».

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что в центре предвыборной программы будет лежать послание президента, но для ее окончательного формирования нужно еще сделать очень много – в течение полутора месяцев представители партии будут собирать наказы избирателей, чтобы доработать этот документ и утвердить его на втором этапе съезда 15 августа.

«На XX съезде всероссийской политической партии «Единая Россия». Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил: «Главное – в каждом регионе, городе, поселке необходимо опираться на своих единомышленников. На людей, которые стремятся созидать, приносить пользу, благополучие и качество жизни во всех регионах Российской Федерации». Именно по этому принципу съезд определил основные направления предвыборной программы», – отметила губернатор Югры Наталья Комарова и добавила, что центром сборки наказов от избирателей в нашем регионе станет проект «Карта развития Югры».

«В автономном округе мы планируем провести обсуждение в рамках проекта «Карта развития Югры». Эта программа, которая объединит в себе проведение открытых встреч и форумов с целью сбора предложений по развитию региона и повышению качества жизни от жителей, а также открытый Интернет-ресурс, куда может зайти каждый житель, оставить свое сообщение о проблеме или ознакомиться с результатами работы», – рассказал председатель думы Югры Борис Хохряков.

«Единая Россия» – первая из парламентских партий провела съезд, на котором обсудила предвыборную программу и выдвинула кандидатов. Впоследствии это сделают другие участки кампании-2021 года – КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За Правду», «Яблоко», «Новые люди» и другие партии и объединения, имеющие право выдвинуть своих кандидатов в Госдуму и парламенты других уровней без сбора подписей.