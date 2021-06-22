В Югре растет количество случаев ОРВИ среди взрослого населения

Взрослые портят статистику заболеваемости ОРВИ. Несмотря на общее снижение случаев респираторных вирусных заболеваний среди югорчан по сравнению с предыдущей неделей, эпидемический порог все же превышен на 22,8%. А значение в возрастной группе «15 лет и старше» выше недельного эпидпорога больше чем в два раза.

«В структуре заболеваемости ОРВИ по округу удельный вес взрослых в группе (15 лет и старше) составил – 49,2%, детей – 50,8% (23 неделя: взрослые – 42,4%, дети – 57,6%). В недельной динамике нарастает доля заболевших взрослых, и снижается удельный вес заболевшего детского населения», – сообщает Роспотребнадзор Югры.

Также восемь муниципалитетов оказались в числе неблагополучных относительно среднеокружного показателя: это Сургутский район, Урай, Сургут, Нефтеюганск, Советский район, Югорск, Лангепас и Пыть-Ях.