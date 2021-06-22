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​«Двойные стандарты»: в Югре глава поселения объявил бойкот губернатору из-за отмены праздника

Мэр из Югры отменил международное мероприятие с участием Натальи Комаровой в своем поселении

​«Двойные стандарты»: в Югре глава поселения объявил бойкот губернатору из-за отмены праздника
Фото: knigarekordovrossii.ru

Занесенный в «Книгу рекордов России» глава поселения Половинки Кондинского района Александр Старжинский отменил международный фестиваль ремесел коренных народов, несмотря на участие в нем губернатора Югры Натальи Комаровой. Так, молодой политик поставил ультиматум тем, кто вводит коронавирусные ограничения на проведение массовых мероприятий, после того, как власти отменили празднование Дня молодежи в поселении.На него, кстати, была приглашена музыкальная поп-группа «Краски».

«То есть в поселении проходит международный праздник, на который съезжаются люди со всей России, из-за рубежа, и это, по мнению Роспотребнадзора, не несет никакой опасности в плане распространения коронавируса. А вот если провести буквально на следующий день на свежем воздухе праздник с участием местного населения — это будет несомненная угроза. При этом после распоряжения губернатора фестиваль ремесел не отменяют, что и понятно — на нем будет присутствовать сама губернатор. А наше мероприятие запретили, – негодует Александр. – Почему действуют двойные стандарты? Логика мне не понятна».

В итоге пламенной речи мэр Половинки заявил об отмене обоих мероприятий на территории поселения со словами: «Мы просим прощения у жителей и всех, кто планировал приехать к нам на мероприятия… Если проводим – проводим, не проводим – не проводим ничего».


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Сегодня в 16:24, просмотров: 560, комментариев: 3
Комментарии:
Iriska
не нравится
Сегодня в 16:33
Непуганое непоротое поколение... Александр, Вы - смельчак!..
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 17:25
Зря. Для Половинок, с его 1000- населением и для Югры с ее 1,7 млн человек Фестиваль ремёсел на территории этнографического музея под открытым небом в Половинках - это огромное событие международного масштаба. Просто огромнейшее. И не понимать этого может только самоуверенный мальчик, который встал в позу из-за того, что у него «отобрали конфетку». Но за такое поведение «мэра» Половинок «поставят в угол». А фестиваль проведут. Найдутся, найдутся люди из Междуреченска, Урая, из «ЛУКОЙЛа», кто не позволит сорвать праздник для жителей Половинок и гостей этнографического музея под открытым небом ( кстати он занимает 380 га, Сургут отдыхает) по вине молодого да раннего чиновника.
Iriska Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 17:30
В смысле, ковида на этой территории нет? Или там будет не более 20 человек? Или что разрешено Юпитеру, запрещено быку?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:42
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Alkonowa1ow Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:49
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 17:54
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
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