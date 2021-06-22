Мэр из Югры отменил международное мероприятие с участием Натальи Комаровой в своем поселении

Занесенный в «Книгу рекордов России» глава поселения Половинки Кондинского района Александр Старжинский отменил международный фестиваль ремесел коренных народов, несмотря на участие в нем губернатора Югры Натальи Комаровой. Так, молодой политик поставил ультиматум тем, кто вводит коронавирусные ограничения на проведение массовых мероприятий, после того, как власти отменили празднование Дня молодежи в поселении.На него, кстати, была приглашена музыкальная поп-группа «Краски».

«То есть в поселении проходит международный праздник, на который съезжаются люди со всей России, из-за рубежа, и это, по мнению Роспотребнадзора, не несет никакой опасности в плане распространения коронавируса. А вот если провести буквально на следующий день на свежем воздухе праздник с участием местного населения — это будет несомненная угроза. При этом после распоряжения губернатора фестиваль ремесел не отменяют, что и понятно — на нем будет присутствовать сама губернатор. А наше мероприятие запретили, – негодует Александр. – Почему действуют двойные стандарты? Логика мне не понятна».

В итоге пламенной речи мэр Половинки заявил об отмене обоих мероприятий на территории поселения со словами: «Мы просим прощения у жителей и всех, кто планировал приехать к нам на мероприятия… Если проводим – проводим, не проводим – не проводим ничего».