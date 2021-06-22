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Наталья Комарова поручила отправить не менее 40 процентов чиновников на удаленку

Дистанционная работа постепенно возвращается в Югру из-за всплеска заражений COVID-19

Наталья Комарова поручила отправить не менее 40 процентов чиновников на удаленку
фото: pixabay.com

Губернатор Югры поручила обеспечить перевод не менее 40 процентов работников органов местного самоуправления и государственной власти перевести на дистанционную работу. Об этом она сообщила на заседании оперативного штаба, которое состоялось сегодня, 22 июня.

«Поручаю исполнительным органам государственной власти автономного округа, органам местного самоуправления обеспечить перевод на дистанционный формат работы не менее 40 процентов работников с учетом организационной и технической возможности», – заявила Наталья Комарова.

Кроме того, глава региона предложила Рабочей группе регионального оперативного штаба совместно с предпринимателями разработать меры, который будут направлены на стабилизацию эпидемиологической ситуации в регионе. Среди них: перевести часть сотрудников на удаленный формат, создать график с разным началом рабочего дня. Однако приостанавливать работу, как это было в 2020 году, никто не собирается.

«Другими словами: речь идет о том, чтобы определить меры, принять решения и обеспечить их выполнение с целью недопущения прекращения того или иного вида экономической деятельности», – подчеркнула губернатор.

Также Наталья Комарова поручила главам муниципальных образований оценить потребность и возможность увеличения количества рейсов общественного транспорта и обеспечить контроль за соблюдением антиковидных мер в местах локального проживания рабочих, привлекаемых на строительные и дорожные работы.


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Сегодня в 15:18, просмотров: 565, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:05
Лучше на Колыму.

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