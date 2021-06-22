Названы города и районы с самыми активными клещами в Югре

С начала сезона активности клещей от членистоногих пострадали 3 034 югорчанина. Чаще всего клещи нападают в Ханты-Мансийске (488 пострадавших), Пыть-Яхе (395) и Нефтеюганске (369). В самом большом муниципалитете округа, Сургуте, зарегистрировано 230 случаев обращения к медикам из-за укусов клещей. Статистику озвучила пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора.

Специалистов беспокоит, что больше половины пострадавших не привились от клещевого энцефалита. «Всем непривитым югорчанам, а также не имеющим сведения о прививках (1955человек), в качестве средства экстренной профилактики введен противоклещевой иммуноглобулин», - сообщили в ведомстве.

Лабораторные исследования клещей, снятых с людей, подтверждают, что членистоногие продолжают переносить опасные болезни: с начала сезона зараженность вирусом клещевого энцефалита составила 1,3 процента всех исследований особей, возбудителем клещевого боррелиоза – 38,2 процента, возбудителем эрлихиоза – 2,6 процента, возбудителем анаплазмоза – 0,3 процента.

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