Число заболевших коронавирусом в Югре превысило 59 тысяч

Число заболевших коронавирусом за весь период пандемии в Югре превысило 59 тысяч. За минувшие сутки в регионе подтвердили заболевание у 87 человек, сообщает оперштаб.

Ковид выявлен у жителей 16 муниципалитетов. Больше всего новых заболевших в Сургуте (18), Нижневартовске (12) и Ханты-Мансийске (11).

«На момент выявления у 71 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 16 зафиксирована пневмония», - уточняют санврачи.

Сейчас лечение проходят 944 человека. Состояние 63 пациентов тяжелое, 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 804 человека, излечились 57 277 югорчан.