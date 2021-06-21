В Югре дошкольники будут проходить утренний фильтр в детском саду через робота

С насморком и температурой – не пройдешь! В трех детский садах Югры утренний фильтр детей осуществляет робот-диагност. Свою разработку компания «Научно-технический центр «Системы управления» презентовала на международном IT-форуме в Ханты-Мансийке.

Электронный сотрудник проводит экспресс-осмотр дошколят перед отправлением в группу. Процедура занимает примерно 20 секунд. Специально для малышей робот выдает результат в упрощенной форме: улыбка означает, что никаких симптомов респираторных заболеваний не выявлено, грустная мимика – стоит показаться фельдшеру.

Два таких робота устроят в сады Ханты-Мансийска, один появится в Нижневартовске. Такая умная машина стоит около одного миллиона рублей.

«Тестово трех роботов уже запустили в детские сады региона. Они осуществляют утренний фильтр детей. Перед тем, как отправиться в группу ребенок проходит осмотр у робота. Он мерит температуру, смотрит глазки и даже кариес выявляет. Если признаков заболевания нет, то он отправляется дальше. Если есть – идет к фельдшеру для дополнительного обследования», – рассказал корреспонденту siapress.ruгенеральный директор ООО «НТЦ «Системы управления» Дмитрий Тей.