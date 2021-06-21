Стихия натворила дел в Югре

Минувшие выходные в Югре, как и обещали синоптики, были очень ветреными. Стихия добавила работы коммунальщикам в разных районах округа.

Так, в Междуреченском (Кондинский район) сотрудники управления материально-технического обеспечения уже вернули на место автобусную остановку, убрали сломанные ветки и мусор. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета, опубликовав в доказательство фото.



Фото: vk.com/kondaadm

В поселке Тундрино (Сургутский район) ветер повалил деревья и железные оградки на местном кладбище.

«Сила ветра была такова, что вековые кедры выворачивало с корнями и ломало, как спички, а железные оградки завязывало в узлы», - рассказали в паблике «Высокомысовский Центр Досуга и Творчества» во «ВКонтакте».

Стоит отметить, что стихия бушевала и в других регионах Урала. В Свердловской области под упавшим деревом погибла женщина. Из-за урагана тысячи жителей региона остались без электричества.

В ближайшие дни сильного ветра в Югре не ожидается, но будет дождливо и прохладно.