До конца июня в Югру привезут троих детей из Сирии

В ХМАО добиваются возвращения троих детей из Сирии. Их прибытия ожидают до конца июня. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова. В аппарате омбудсмена уже завершена подготовка соответствующих документов.

«Документы оформляются. Все, что зависело от оформления документов здесь, в округе, все это выполнено и отправлено в Москву. Сейчас документы проходят проверку в уполномоченных органах. Оформление очень сложное, потому что мы возвращаем детей, которые не были рождены на территории округа. Нужны генетические экспертизы. Я надеюсь, что до конца июня мы сможем вернуть детей. Ожидаются трое», – цитирует ТАСС Людмилу Низамову.

Россия с 2017 года ведет работу по возвращению детей из Сирии. Это дети российских граждан, которые воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Многие из них остались сиротами. Их террористы отправляют в лагеря для пополнения рядов боевиков.