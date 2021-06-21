В 16 муниципалитетах ХМАО выявили новые случаи заражения коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 90 человек. За всю пандемию 58 983 жителей региона проходили лечение от COVID-19. Об этом информирует местный оперативный штаб.
Новые случаи зафиксированы в 16 муниципалитетах ХМАО:
- Сургут – 19;
- Нижневартовск – 14;
- Ханты-Мансийск – 11;
- Нефтеюганск – 7;
- Югорск – 6;
- Нягань – 5;
- Советский район – 5;
- Мегион – 4;
- Урай – 4;
- Сургутский район – 4;
- Кондинский район – 3;
- Когалым – 2;
- Лангепас – 2;
- Пыть-Ях – 2;
- Октябрьский район – 1;
- Ханты-Мансийский район – 1.
«На момент выявления у 70 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 19 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 84 случаях, по 6 контакты устанавливаются. Состояние 63 пациентов тяжелое, 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – прокомментировали в оперштабе округа.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 804 человека. За сутки излечились 15 человек, за весь период пандемии – 57 197 югорчан.