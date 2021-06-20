Число ковид-пациентов в Югре выросло до 862

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 88 новых случая заражения коронавирусом в 19 муниципалитетах. Лидерами по суточному приросту остаются Сургут (17) и Нижневартовск (14). Число ковид-пациентов в регионе за неделю выросло с 686 до 862.

«Состояние 61 пациентов тяжелое, 42 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», - сообщили в окружном оперштабе.

Выздоровели за сутки 38 человек.

За весь период пандемии зарегистрировано 58 848 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 57 182 югорчанина, умерли 804 человека. Последний летальный случай зарегистрирован накануне в Югорске.