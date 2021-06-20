На западе Югры 21 июня ожидается сильный ветер

В Югре продлено предупреждение о неблагоприятной погоде на понедельник, 21 июня. На западе региона ожидается ветер порывами до 20 метров в секунду, сообщается на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС. Местами пройдут дожди, а ночью и утром ожидается туман. Температура воздуха ночью +6,+11 ºС, при прояснениях 0,+5 °С, днем +14,+19 °С, в отдельных районах +8,+13 °С.

Порывистый ветер, дожди и прохладная погода прогнозируются также на 22 и 23 июня.

В Сургуте в понедельник ожидается гроза. Дожди будут идти всю неделю, распогодится только к воскресенью.