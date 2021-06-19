Число больных коронавирусом в ХМАО достигло 58 760

За пятницу, 18 июня, в Югре выявили 85 человек, которым поставили диагноз COVID-19. Как передает окружной оперштаб, случаи заболевания зафиксированы в 20 муниципалитетах, лидерами по приросту традиционно остаются крупнейшие из них — Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск.
- Сургут – 14;
- Нижневартовск – 12;
- Ханты-Мансийск – 9;
- Нефтеюганск - 5;
- Сургутский район - 5;
- Нягань - 5;
- Советский район – 5;
- Урай – 5;
- Ханты-Мансийский район – 5;
- Когалым - 3;
- Мегион - 3;
- Югорск - 3;
- Нижневартовский район - 3;
- Кондинский район - 2;
- Нефтеюганский район - 1;
- Октябрьский район - 1;
- Лангепас - 1;
- Пыть-Ях - 1;
- Покачи - 1;
- Березовский район - 1.
«На момент выявления у 69 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 13 зафиксирована пневмония, у троих — бессимптомно», — отмечают в оперштабе.
С учетом новых случаев общее количество заболевших за все время пандемии в ХМАО составило 58 760. Из них 57 144 человека выздоровели, под наблюдением остаются 5 290 человек, 804 умерли — за минувшие сутки «корона» забрала одну жизнь. 59 пациентов сегодня находятся в больницах, 40 поключены к аппаратам ИВЛ.