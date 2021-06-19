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​85 ковидных больных выявили в Югре за пятницу

Число больных коронавирусом в ХМАО достигло 58 760

​85 ковидных больных выявили в Югре за пятницу
Фото: pixabay.com

За пятницу, 18 июня, в Югре выявили 85 человек, которым поставили диагноз COVID-19. Как передает окружной оперштаб, случаи заболевания зафиксированы в 20 муниципалитетах, лидерами по приросту традиционно остаются крупнейшие из них — Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск.

  1. Сургут – 14;
  2. Нижневартовск – 12;
  3. Ханты-Мансийск – 9;
  4. Нефтеюганск - 5;
  5. Сургутский район - 5;
  6. Нягань - 5;
  7. Советский район – 5;
  8. Урай – 5;
  9. Ханты-Мансийский район – 5;
  10. Когалым - 3;
  11. Мегион - 3;
  12. Югорск - 3;
  13. Нижневартовский район - 3;
  14. Кондинский район - 2;
  15. Нефтеюганский район - 1;
  16. Октябрьский район - 1;
  17. Лангепас - 1;
  18. Пыть-Ях - 1;
  19. Покачи - 1;
  20. Березовский район - 1.

«На момент выявления у 69 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 13 зафиксирована пневмония, у троих — бессимптомно», — отмечают в оперштабе.

С учетом новых случаев общее количество заболевших за все время пандемии в ХМАО составило 58 760. Из них 57 144 человека выздоровели, под наблюдением остаются 5 290 человек, 804 умерли — за минувшие сутки «корона» забрала одну жизнь. 59 пациентов сегодня находятся в больницах, 40 поключены к аппаратам ИВЛ.


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Сегодня в 10:58, просмотров: 168, комментариев: 0
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