Число больных коронавирусом в ХМАО достигло 58 760

За пятницу, 18 июня, в Югре выявили 85 человек, которым поставили диагноз COVID-19. Как передает окружной оперштаб, случаи заболевания зафиксированы в 20 муниципалитетах, лидерами по приросту традиционно остаются крупнейшие из них — Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск.

Сургут – 14; Нижневартовск – 12; Ханты-Мансийск – 9; Нефтеюганск - 5; Сургутский район - 5; Нягань - 5; Советский район – 5; Урай – 5; Ханты-Мансийский район – 5; Когалым - 3; Мегион - 3; Югорск - 3; Нижневартовский район - 3; Кондинский район - 2; Нефтеюганский район - 1; Октябрьский район - 1; Лангепас - 1; Пыть-Ях - 1; Покачи - 1; Березовский район - 1.

«На момент выявления у 69 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 13 зафиксирована пневмония, у троих — бессимптомно», — отмечают в оперштабе.

С учетом новых случаев общее количество заболевших за все время пандемии в ХМАО составило 58 760. Из них 57 144 человека выздоровели, под наблюдением остаются 5 290 человек, 804 умерли — за минувшие сутки «корона» забрала одну жизнь. 59 пациентов сегодня находятся в больницах, 40 поключены к аппаратам ИВЛ.