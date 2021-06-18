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​Мамы Югры пожаловались губернатору на качество бесплатного питания для малышей

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила разобраться с молочной кухней

​Мамы Югры пожаловались губернатору на качество бесплатного питания для малышей
Фото: pixabay.com

На странный запах и качество бесплатного детского питания, которое выдают в городской поликлинике, пожаловалась губернатору жительница Нижневартовска. Ее обращение озвучили в рамках эфира, посвященного охране здоровья. «Нам выдают каши с заканчивающимся сроком годности. Выдают одну овсянку, нет никакого разнообразия. Срок заканчивается в августе. Я уже не стала брать эти каши», – сообщила родительница. Кроме того, вартовчанка сообщила, что сама продукция имеет специфический запах «старого сырья».

Также мамочки из Сургута жалуются, что от месяца к месяцу для малышей выдают смеси разных производителей, при том, что резкая смена питания может навредить здоровью малыша. В итоге родители просто не берут положенное, а бюджетные деньги, по их мнению, летят на ветер. Другие пытаются перепродать питание, чтобы купить нужную смесь.

Глава региона Наталья Комарова поручила главе Депздрава Югры сформировать совместное решение по этому вопросу общественного совета при департаменте и родительского сообщества. «Нужно сформировать такое решение, при котором мы исключили бы все несостыковки и разные представления об этом вопросе у медиков и у родителей. Ну что это такое? Ситуацию нужно исправлять кардинально», – заявила губернатор Югры.


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Сегодня в 18:03, просмотров: 199, комментариев: 0
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