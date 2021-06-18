Синоптики продлили предупреждение об опасной погоде в Югре на субботу

Грядущие выходные не порадуют югорчан летним зноем. Грозы, дождь и сильный ветер – таков прогноз погоды на 19 и 20 июня.

Специалисты Ханты-Мансийского ЦГМС продлили предупреждение о неблагоприятной погоде на субботу. В восточной половине округа местами ожидается ветер порывами до 18 метров в секунду и грозы. Температура воздуха ночью составит +4,+9 °С, днем +15,+20 °С, местами +9,+14 °С. В воскресенье улучшения погоды не ожидается.

В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo, в субботу дождя не ожидается, но будет дуть сильный ветер порывами до 15 метров в секунду, днем воздух прогреется до +13°С. В воскресенье пройдет дождь.