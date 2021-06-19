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​Экология — дело каждого. В том числе и югорчан

Детей Югры приглашают к участию в премии Росприроднадзора

​Экология — дело каждого. В том числе и югорчан
Фото: экологияделокаждого.рф

Экологии — творческий подход. Юных югорчан приглашают участвовать в конкурсе на международную детско-юношескую премию «Экология — дело каждого». К мероприятию, которое учредил Росприроднадзор, уже подключились 550 детей со всей страны и даже из-за рубежа, десять школьников — из ХМАО.

«На сегодняшний день в пятерке лидеров: Московская область (74 заявки), Новосибирская область (53 заявки), Республика Хакасия (50 заявок), Ямало-Ненецкий автономный округ (40 заявок), Саратовская область (34 заявки)», — говорят организаторы, отмечая, что творческие работы их можно посмотреть на портале экологияделокаждого.рф. Среди них — видеоролики, фотоработы, челленджи, репортажи из соцсетей с хэштегами #экологияделокаждого #ecologyiseveryone #рпндетям #rpnforchildren; способ самовыражения ограничен лишь полетом фантазии.

«Главная миссия премии «Экология — дело каждого» — экологическое просвещение, популяризация культуры ответственного отношения к природным ресурсам, повышение общественной активности среди молодёжи, в том числе, с помощью «зелёного» волонтерства, а также раскрытие талантов детей и подростков. Наша общая задача сделать Планету чище и здоровее. Дети играют здесь ключевую роль, они точно понимают, что хорошо, а что плохо. И, зачастую, подают пример взрослым, как надо беречь и сохранять природу», — говорит руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

По словам организаторов, все работы можно разделить на несколько номинаций, в том числе «Сохраним планету вместе», «Моя эко-семья – моя команда», «Юный эко-блогер», «Эко-тренды», «Эко-школа», «Эко-проект», «Эко-рисунок», «Эко-фокус», «Эко-мультфильм», «Эко-волонтёр», «Юный эко-журналист», «Экология в мире».

Чтобы принять участие, достаточно до 1 октября этого года подать заявку на официальном сайте акции — и ждать подведения итогов. Торжественное награждение победителей и лауреатов пройдет в Москве 25 ноября: вместе с дипломами им вручат призы — айфоны, айпады, ноутбуки, интерактивная доска, проектор, денежные сертификаты, сертификат на реализацию эко-проекта и даже семейную поездку на Черное море.


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19 июня в 08:09, просмотров: 1187, комментариев: 0
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