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​Депздрав Югры: Вакцинация может стать обязательной только по решению санитарных врачей службы Роспотребнадзора

Югорчанам рассказали, куда обращаться, если работодатель принуждает вакцинироваться от коронавируса

​Депздрав Югры: Вакцинация может стать обязательной только по решению санитарных врачей службы Роспотребнадзора
Скрин: vk.com/shtabugra

Самым первым во время прямого эфира губернатора Югры прозвучал вопрос от жителя Ханты-Мансийска. Он коснулся принуждения к вакцинации на рабочих местах.

На обращение гражданина главный врач Югры Алексей Добровольский ответил, что «вакцинация была и остается добровольной. В Югре она добровольная для всех категорий граждан». Он также добавил, что вакцинация для определенных групп граждан при определенных условиях может стать обязательной только по решению санитарных врачей службы Роспотребнадзора.

Директор окружного департамента труда и занятости населения Валерий Беспояско рассказал, куда можно обращаться в случае, если нарушают трудовые права работника (к примеру, без прививки работодатель не подписывает заявление на отпуск): «Такие нарушения фиксирует и рассматривает государственная инспекция труда. Но тут надо понять позицию работодателя, который стремится защитить свой коллектив, других работников, поэтому в праве принимать какие-то нормативные акты, которые регулируют допуск к работе после отпуска».

Глава региона Наталья Комарова напомнила о постановлении, где работодателям рекомендуют после отпуска допускать сотрудников к работе только после предъявления результатов теста на коронавирус или подтверждения наличия антител к COVID-19.


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Сегодня в 12:43, просмотров: 618, комментариев: 3
Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 13:29
Рекомендации , они и в Африке рекомендации.
Их можно выполнять, можно и отправить куда по дальше ...
Konst1000
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Сегодня в 14:00
Есть закон, есть конституция, причём тут РЕКОМЕНДАЦИИ???
Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:58
Для ритейла и сферы услуг, там где при приема на работу требуются медицинские санитарные книжки ВАКЦИНАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА. И главные санитарные врачи регионов по примеру Москвы и Подмосковья должны обязать ритейл и сферу услуг вакцинировать сотрудников до 60% к примеру, не менее. За невыполнение штрафовать. Далее в ресторанах ввести «чистые от ковид» зоны. Человек должен быть уверен, что придя в ресторан его обслужит привитый официант, а на кухне работают привитые повара. Более того в «чистую зону» должны допускаться люди при наличии сертификата о прививке. Конечно это дискриминация. Типа вход в ресторан «неграм» заказан. Однако это временная мера. Жить как-то надо. Захотел в «чистую зону» битте на прививку от ковид. Нарушение прав человека? Несомненно. Однако в период эпидемии ограничения прав неизбежны. Тем более они направлены на соблюдение прав других граждан. Что касается прививок в Корпорациях то обязательность прививок в компетенции коллектива и руководства. Решат вакцинироваться, значит надо подчинится внутреннему трудовому распорядку компании. В противном случае нарушение этого распорядка и недопущение на рабочее место. Иначе, как говорится. «Свободен».
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