Югорчанам рассказали, куда обращаться, если работодатель принуждает вакцинироваться от коронавируса

Самым первым во время прямого эфира губернатора Югры прозвучал вопрос от жителя Ханты-Мансийска. Он коснулся принуждения к вакцинации на рабочих местах.

На обращение гражданина главный врач Югры Алексей Добровольский ответил, что «вакцинация была и остается добровольной. В Югре она добровольная для всех категорий граждан». Он также добавил, что вакцинация для определенных групп граждан при определенных условиях может стать обязательной только по решению санитарных врачей службы Роспотребнадзора.

Директор окружного департамента труда и занятости населения Валерий Беспояско рассказал, куда можно обращаться в случае, если нарушают трудовые права работника (к примеру, без прививки работодатель не подписывает заявление на отпуск): «Такие нарушения фиксирует и рассматривает государственная инспекция труда. Но тут надо понять позицию работодателя, который стремится защитить свой коллектив, других работников, поэтому в праве принимать какие-то нормативные акты, которые регулируют допуск к работе после отпуска».

Глава региона Наталья Комарова напомнила о постановлении, где работодателям рекомендуют после отпуска допускать сотрудников к работе только после предъявления результатов теста на коронавирус или подтверждения наличия антител к COVID-19.