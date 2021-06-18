Более четверти жителей ХМАО сообщили, что их машина обошлась им в годовой доход

Стоимость автомобиля у 30 процентов жителей Югры равна их доходу полгода-год. Этот показатель не многим выше общероссийского. Об этом сообщает автомобильный интернет-сервис «Дром» со ссылкой на свое исследование.

Также отмечается, что только 16 процентов водителей, проживающих в округе, похвастались тем, что покупка личного транспорта обошлась им в сумму меньше, чем их полугодовой заработок. Варианты с ценой машины, равной доходу за полтора-два и за два-три года, выбрали 11 и 8 процентов опрошенных соответственно. А 13 процентов водителей покупали авто, стоимость которых превышает их доход за три года.

«В среднем по стране у 29 процентов россиян цена автомобиля равна их доходам за полгода-год. Быстрее всех в стране смогут накопить на машину жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Московской области. В этих регионах процент водителей с машиной стоимостью менее полугодового заработка в полтора раза выше, чем в среднем по стране», – рассказали в пресс-службе сервиса.