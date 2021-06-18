На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» пройдет массовая проверка водителей

В пятницу, 18 июня, на автодороге федерального значения «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» пройдет массовая проверка водителей на предмет управления транспортными средствами с признаками опьянения.

«Данное мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, а также своевременного исключения из процесса дорожного движения нетрезвых водителей», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Напомню, за прошлую неделю госавтоинспекторами округа выявлено 133 водителя с признаками опьянения. Возбуждено 18 уголовных дел в отношении водителей, повторно управлявших транспортными средствами с признаками опьянения.