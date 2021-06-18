В Югре общий размер долга жителей за капремонт сократился на восемь миллионов

Годовая собираемость взносов за капремонт превысила 100%. С начала года до 1 июня 2021 года собственникам было начислено 1 млрд. 416 млн. рублей. При этом оплатили собственники 1 млрд. 422 млн. рублей.

Уже второй месяц подряд Югорский фонд капремонта фиксирует собираемость выше предельного значения. Это происходит за счет того, что граждане стали активно гасить долги за прошлые годы. В лидерах оказались Нижневартовский район, Нижневартовск и Когалым. «Всего 9 муниципалитетов преодолели планку 100%. В их числе также Покачи, Сургутский район, Мегион, Сургут, Нягань и Пыть-Ях. Наименьшая собираемость, всего 82%, в Березовском районе», – сообщает Югорский фонд капитального ремонта.