В Югре общественное наблюдение за выборами в 2021 году выйдет на новый уровень

Общественная палата Югры провела масштабную подготовку к организации независимого наблюдения на выборах 2021 года. В течение двух месяцев с середины апреля по середину июня общественники провели серию двухдневных семинаров, в ходе которых обучали всех проявивших интерес к теме контроля над выборами. Как это было, зачем это сделано и что получилось – рассказали организаторы этой программы: зампредседателя общественной палаты Югры Ольга Сидорова, член ОП Сергей Таньшин и тренер по подготовке наблюдателей Снежана Позднякова.

В принципе система выглядит следующим образом: в Югре создается общественный штаб по наблюдению за выборами под руководством ОП. В каждом муниципалитете назначаются местные кураторы наблюдения (например, Сидорова, Таньшин и Позднякова – кураторы в Ханты-Мансийске, Сургутском районе и Советском районе соответственно). У каждого куратора на связи – бригадиры, а у тех, в свою очередь, «рядовые» наблюдатели. Так создается цепочка, которая позволит стремительно реагировать на любые возможные инциденты на избирательных участках.

Кроме того, как рассказала Ольга Сидорова, в каждом муниципалитете при координаторе наблюдения будет так называемая «мобильная группа» – в нее войдет профессиональный юрист (тут помогла Ассоциация юристов Югры) и представитель СМИ. При поступлении с какого-либо избирательного участка тревожного сообщения о возможном нарушении, которое наблюдатели не смогли решить самостоятельно или с привлечением бригадира, мобильная группа сможет оперативно дать оценку происходящему и либо помощь в решении, либо передавать этот кейс на обработку и оглашение в прессе.

Понятно, что ключевым звеном в этой системе являются именно находящиеся на участках наблюдатели. Их обучению посвятили два месяца Сергей Таньшин и Снежана Позднякова с коллегами и привлеченными федеральными экспертами ассоциации «Независимый общественный мониторинг». «Мы отработали во всех муниципальных образованиях, за это время у нас прошли обучение 1745 человек, которые, как мы надеемся, станут общественными наблюдателями на выборах в сентябре, – рассказывает Ольга Сидорова. – Многие из этих людей – представители сферы образования, здравоохранения, есть выходцы из градообразующих предприятий, довольно много студентов – например, в Сургуте их было 20 процентов от числа принявших участие в обучении».

Первая часть каждого тренинга была посвящена теоретической подготовке – что такое выборы, как они проходят, какие права и обязанности лежат на наблюдателях. По словам Снежаны Поздняковой, этот этап обучения – самый непростой, потому что в это время пришедшие люди еще задаются вопросом: «Зачем мне все это?» Но затем все втягиваются и начинается практика в игровой форме – тренеры моделируют различные ситуации нарушений и провокаций на выборах, а участники должны разобраться – как следует поступать.

«Конечно, лучше, чтобы подобных инцидентов у нас на избирательных участках не было, но наблюдатель должен четко понимать, что делать, как фиксировать, куда обращаться, если подобное произойдет», – комментирует Сергей Таньшин.

По его словам, с психологической точки зрения готовность нынешних 1745 наблюдателей составляет 95 процентов, поэтому ОП проведет повторную укороченную серию семинаров в августе. Там, во-первых, смогут принять участие те, кто не попал на первое обучение в своих муниципалитетах, и, во-вторых, пройдет закрепление материала и готовности всего наблюдательского корпуса, который сможет войти в выборный процесс во всеоружии.

Общественная палата Югры планирует закрыть своим наблюдением все избирательные участки региона. И это не замена наблюдению со стороны партий и независимых кандидатов, а дополнение к нему. Причем общественное наблюдение будет независимым и внепартийным – на это особое внимание обратила Снежана Позднякова. «Наш наблюдатель будет абсолютно беспристрастен, у него не будет политических интересов», – подчеркнула она.

К слову, весь процесс обучения и будущего наблюдения за выборами, проходит исключительно на добровольной основе и общественных началах. Ни тренеры, ни наблюдатели, ни бригадиры не получают и не получат за свою работу никакой оплаты – это исключительно работа на благо чистоты и, как следствие, легитимности выборного процесса.

Вообще опыт общественного наблюдения в Югре на выборах президента в 2018 году был признан одним из лучших в стране. Нынешний проект по обучению наблюдателей – новый уникальный опыт, который доселе в нашем регионе не применялся, а в России подобных инициатив – единицы. Так что система общественного наблюдения в Югре в 2021 году будет не просто ориентироваться на заданный в 2018 году стандарт, но и выходить на новый уровень.