За сутки у 82 жителей Югры подтвердилось заражения коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 82 человек. За всю пандемию 58 675 жителей округа оказались заражены. Об этом пишет оперативный штаб.
Новые случаи зафиксированы в 17 муниципалитетах региона:
- Сургут – 17;
- Ханты-Мансийск – 11;
- Нижневартовск – 9;
- Нягань – 6;
- Нефтеюганск – 6;
- Советский район – 5;
- Югорск – 5;
- Сургутский район – 4;
- Урай – 4;
- Когалым – 3;
- Нефтеюганский район – 2;
- Мегион – 2;
- Радужный – 2;
- Нижневартовский район – 2;
- Белоярский район – 2;
- Пыть-Ях – 1;
- Кондинский район – 1.
«На момент выявления у 56 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 77 случаях, по 3 контакт уточняется. Состояние 60 пациентов тяжелое, 42 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – заявили представители оперштаба.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 803 человек. За сутки излечились 78 человек, за весь период пандемии – 57 087 югорчан.