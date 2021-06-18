За сутки у 82 жителей Югры подтвердилось заражения коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 82 человек. За всю пандемию 58 675 жителей округа оказались заражены. Об этом пишет оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 17 муниципалитетах региона:

Сургут – 17;

Ханты-Мансийск – 11;

Нижневартовск – 9;

Нягань – 6;

Нефтеюганск – 6;

Советский район – 5;

Югорск – 5;

Сургутский район – 4;

Урай – 4;

Когалым – 3;

Нефтеюганский район – 2;

Мегион – 2;

Радужный – 2;

Нижневартовский район – 2;

Белоярский район – 2;

Пыть-Ях – 1;

Кондинский район – 1.

«На момент выявления у 56 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 77 случаях, по 3 контакт уточняется. Состояние 60 пациентов тяжелое, 42 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – заявили представители оперштаба.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 803 человек. За сутки излечились 78 человек, за весь период пандемии – 57 087 югорчан.